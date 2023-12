Tipps und Termine Stadt verschickt den Umweltkalender 2024

Wann wird meine Mülltonne geleert? Wann kommt das Schadstoffmobil und was kommt noch mal genau in die Braune Tonne? Fragen, auf die der beliebte Meerbuscher Umweltkalender die Antworten liefert. Ab sofort wird der Kalender für das Jahr 2024 an alle Haushalte im Stadtgebiet versendet. Wer bis zum Jahresende kein Exemplar in seinem Briefkasten hat, erhält den Umweltkalender außerdem ab Anfang Januar auch in den Bürgerbüros sowie im Rathaus auf der Dorfstraße in Büderich.