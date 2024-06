Fußball in Meerbusch OSV-Damen-Team steht vor gewaltigem Umbruch

Den Neuaufbau als Trainer der 1. Damen übernimmt ab sofort Markus Siemes. Das langjährige OSV-Mitglied hatte zuletzt drei Jahre als Coach der der 2. Frauen-Mannschaft in der Kreisliga fungiert. „Markus genießt unser volles Vertrauen. Mit der 2. Mannschaft war er stets erfolgreich, nun gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt. Wir hoffen, dass wir trotz der vielen Abgänge eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können, um den Platz in der Landesliga zu verteidigen“, sagt Krüger. Den Großteil des neuen Teams werden Spielerinnen aus Siemes‘ bisherigen Mannschaft bilden, die in der zurückliegenden Runde den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp verpasst hatte. Außer Julia Semper und Lena Peschkes hat allerdings keine von ihnen schon einmal in einer höheren Spielklasse agiert. „Von der Kreis- in die Landesliga ist sicherlich ein großer Sprung, allerdings sind viele Spielerinnen noch sehr jung und haben entsprechend noch Entwicklungspotenzial“ meint Siemes. In Mette Hamacher, die von der SG Kaarst an den Krähenacker wechselt und Judith Schwindling, die von den Sportfreunden Hörn II nach Osterath wechselt, hat der Verein zwei neue Spielerinnen an Land gezogen. „Mit sechs weiteren potenziellen Zugängen sind wir aktuell in Gesprächen“, sagt Siemes.