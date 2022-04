Kultur in Meerbusch : Umbaupläne für Lindenhof kommen gut an

Mit dieser Visualisierung veranschaulichte das Architektenbüro, wie der denkmalgeschützte Lindenhof nach der Sanierung aussehen soll. Foto: caspar./Moka

Büderich Bauherr ist der Inhaber eines großen Architekturbüros, der in Osterath lebt. Er sucht Betreiber für eine neue Gastronomie an der Dorfstraße. Seine Pläne klimagerecht zu bauen, kommen bei Politikern und Stadt gut an.