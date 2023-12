Blaulicht in Meerbusch Fünf Personen überfallen Elektrogeschäft

Am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 18.25 Uhr, wurde die Polizei zu einem Elektrogeschäft auf der Dorfstraße in Büderich gerufen. Dort hatte eine fünfköpfige Personengruppe einen 37-jährigen Mitarbeiter in die Ecke des Ladens gedrängt und unter Beleidigungen aufgefordert, stehen zu bleiben. Die Täter rissen mehrere Mobiltelefone aus ihrer Halterung und flohen danach aus dem Geschäft in Richtung Dr.-Franz-Schütz-Platz. Einer der Tatverdächtigen konnte kurzzeitig durch einen Passanten festgehalten werden. Er ließ einen Teil der Beute fallen, riss sich jedoch los und lief fort.