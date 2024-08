Spielerin der Ü65-Mannschaft Meerbuscherin ist Basketball-Europameisterin

Als die Ü65-Basketballerinnen der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Jahr in Argentinien den Weltmeistertitel holten, konnten sie bereits auf mehrere Vize-Weltmeister- und einen Europameister-Titel stolz sein. „Damals fehlten uns noch die direkten Titel-Konkurrenten. Aber in diesem Jahr, als es in Pesaro an der Adria-Küste um die Basketball-Europameisterschaft in unserer Klasse ging, war es ein Kräftemessen auf Augenhöhe mit den Titelverteidigern der Vorjahre“, sagt die Osterather Basketballspielerin Ute Hoffmann – die sich nun auch Europameisterin nennen darf.