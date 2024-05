Sport in Meerbusch U19 des TSV vollbringt „kleines Fußballwunder“

Meerbusch · Das Nachwuchsteam des TSV Meerbusch hat den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Und das als „mit Abstand jüngste A-Jugend-Mannschaft in der Region“, so Trainer Dennis Granata.

28.05.2024 , 15:55 Uhr

Fußball-Nachwuchsteam U19 des TSV Meerbusch jubelt. Foto: Christoph Baumeister

Von Christoph Baumeister