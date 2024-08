Meerbuscher Sport U19 des TSV gelingt historischer Sieg

Die Blau-Gelben zeigten sich vor der 1:4-Auftaktniederlage gegen Preußen Münster bestens erholt. Von Beginn an übernahmen sie die Spielkontrolle, nutzten in der 8. Minute ihre erste Gelegenheit zur Führung. Nach einem Diagonalball hinter die Abwehrkette behielt Vitali Habarov frei vor MSV-Keeper Fotios Adamidis die Nerven und schob zum 1:0 ein. In der Folge blieb der TSV-Nachwuchs spielbestimmend, schaltete nach Balleroberungen immer wieder schnell um. Einziges Manko war die Chancenverwertung. Habarov setzte den Ball freistehend neben das Tor, dann scheiterte Derick Gyamfi in ebenso aussichtsreicher Position am Außenpfosten. „Defensiv haben wir in der ersten Hälfte nichts zugelassen. Daher hätten wir mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen“, so Granata.