Meerbuscher Sport TVO rutscht in den Tabellenkeller

Ohne ihre Nummer eins Freek van Donselaar war der TVO in Kahlenberg ohne Chance. Für den einzigen Zähler sorgte Tomi van den Ham, der gegen Vincent Schütte mit 6:3, 6:0 gewann. Knapp an einem Punktgewinn vorbei schrammte Maximilian Schell, der Johannes Schmidt mit 6:1, 1:6, 6:10 unterlag. Die Matches von Johannes Hoch (gegen Marwin Geppert), Tim Boehlke (gegen Alexandru Lupo) und Luca Vigener (gegen Robert Puchegger) gingen allesamt mit 2:6, 4:6 verloren. Adrian Kranz gab gegen Torben Geppert frühzeitig verletzungsbedingt auf. Da die Entscheidung beim Stand von 5:1 für die Hausherren damit schon nach den Einzeln gefallen war, verzichtete der TVO auf die Austragung der Doppel. Diese wurden mit 3:0 für Kahlenberg in den Spielbericht eingetragen.