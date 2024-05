Sport in Meerbusch TVO landet Auftaktsieg in Tenniskrimi

Der TV Osterath hat zum Auftakt seiner Sommersaison in der 1. Verbandsliga einen 5:4 (3:3)-Sieg gegen den TC Stadtwald Hilden gefeiert und damit den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. In einem echten Tenniskrimi sorgten Adrian Kranz/Tim Boehlke mit einem 6:7, 6:2, 11:9 im dritten Doppel gegen Timo Feldgiebel/Philip Wernscheid für den entscheidenden Punktgewinn. „Es war ein glücklicher, aber auch nicht unverdienter Sieg, weil wir alle Matches gewonnen haben, in denen es für uns möglich war“, sagte Trainer Luis Elias.