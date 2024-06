Tennis in Meerbusch TVO hofft noch auf die Rettung

(cba) Um den Abstieg aus der 1. Verbandsliga noch abzuwenden, muss für den Tennisverein Osterath am letzten Spieltag einiges zusammenkommen. Die rechnerisch simpelste Lösung wäre ein eigener Sieg am heutigen Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Spitzenreiter Blau-Weiß Krefeld. Da das jedoch eine nahezu unmögliche Aufgabe sein wird, muss der TVO auf ein anderes Szenario hoffen. Aktuell belegt er mit 1:4-Punkten und 18:27-Matchpunkten Platz vier – dieser Rang würde am Ende zum Klassenerhalt reichen. Jedoch treffen die beiden hinter ihm platzierten Mannschaften – der MTV Kahlenberg (1:4/12:33) und Stadtwald Hilden (0:5/16:29) – zum Abschluss direkt aufeinander. Sollte Schlusslicht Hilden das Kellerduell mit 5:4 oder 6:3 gewinnen, könnte die Osterather eine 3:6- oder 4:5-Niederlage noch retten. „Die andere Partie können wir nicht beeinflussen, daher geht es für uns darum, selbst so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, sagt TVO-Coach Luis Elias.