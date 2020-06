Sport : Spitzenspiel für TD Lank, TVO empfängt Titelfavorit

Meerbusch In der Tennis-Niederrheinliga trifft der TV Osterath auf den Titelfavoriten Solinger TC. Der TuS TD 07 Lank hat in der Bezirksliga den Odenkirchener TC zum womöglich vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg zu Gast.

Im letzten Meisterschaftsspiel der Tennis-Niederrheinliga vor den Sommerferien empfängt der TV Osterath am Samstag (13 Uhr) Titelfavorit Solinger TC am heimischen Krähenacker. „Wenn man ehrlich ist, werden wir gegen diesen bärenstarken Gegner nicht viel ausrichten können“, sagt Trainer Luis Elias. „Solingen hat die Klasse eines Regionalligisten und ist auf jeder Position besser besetzt als wir.“

In der 1. Verbandsliga gastiert die TVO-Reserve Samstag (14 Uhr) bei Rochusclub Düsseldorf II. Nach dem 6:3-Auftakterfolg beim TC Rheinstadion und der 0:9-Schlappe gegen den Kahlenberger HTC ist es bereits das dritte Saisonspiel für die Osterather Zweitvertretung, bei der Luca Vigener neu in die Mannschaft rücken wird.

In der Bezirksliga empfängt der TuS TD 07 Lank am Sonntag (9 Uhr) den Odenkirchener TC zum womöglich vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg an der heimischen Pappelallee. Der Start war Treudeutsch geglückt, souverän mit 6:3 setzte er sich beim TV Moers-Asberg durch. Odenkirchen, zum Start 5:4 gegen die Krefelder TG siegreich, dürfte für die Lanker der härteste Konkurrent im Kampf um Platz eins sein. Daher schicken die Gastgeber in Dirk Groth, Kevin Böttcher, Henrik Götzen, Neuzugang Maximilian Nilges, Kapitän Simon Webers und Domenic Schreurs ihre beste Formation auf den Platz.