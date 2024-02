Sport in Meerbusch TV Osterath schließt Saison als Dritter ab

VOLLEYBALL Der Osterather TV taumelt in der Verbandsliga nach der sechsten Niederlage aus den zurückliegenden sieben Begegnungen dem Abstieg entgegen. Im Kellerduell beim VC Ratheim unterlag die Mannschaft von Trainer Vincenzo Rima nach einer enttäuschenden Vorstellung klar mit 0:3-Sätzen. In den ersten beiden Durchgängen boten die Gäste noch Gegenwehr (24:26 und 22:25), der dritte Satz ging klar mit 25:14 an die Hausherren. Drei Spieltage vor Saisonende wuchs der Rückstand des OTV auf den Relegationsplatz damit schon auf vier Punkte an.