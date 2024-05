Sport in Meerbusch TV Osterath kämpft ums sportliche Überleben

Der TVO ist in diesem Sommer der einzige Meerbuscher Verein, der im offenen Bereich ein Team auf Verbandsebene gemeldet hat. Der TuS TD 07 Lank, musste seine Herren-Mannschaft, die im Vorjahr aus der 1. Verbandsliga abgestiegen war, mangels Personal zurückziehen. Lanks 1. Damen, die den Verbleib in der 2. Verbandsliga gesichert hatten, traten freiwillig den Rückzug in die Bezirksliga an.