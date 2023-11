Sportvereine aus Meerbusch TVO startet erfolgreich in Winter-Saison

VOLLEYBALL Der Osterather TV hat in der Verbandsliga eine Überraschung gegen Eintracht Spontent deutlich verpasst. Das zuletzt deutlich formverbesserte Team von Trainer Vincenzo Rima unterlag dem Spitzenreiter glatt in drei Sätzen. Nach einem klaren 15:25 im ersten sowie einem 18:25 im zweiten Durchgang konnten die Gastgeber dem noch ungeschlagenen Tabellenführer lediglich im dritten Satz Paroli bieten, gaben diesen dennoch mit 22:25 ab. Da die Osterather zuvor drei Spiele in Serie für sich entschieden hatten, fiel die Niederlage erst einmal nicht ins Gewicht. In der Tabelle steht der Wiederaufsteiger in der Neunergruppe mit acht Punkten weiter auf Platz sechs. Weiter geht es für den OTV am Sonntag, 10. Dezember (17 Uhr), beim VV Human Essen.