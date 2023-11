Handballvereine aus Meerbusch TDL-Damen benötigen mehr Konstanz

Während die Herren des TuS TD 07 Lank erst am Dienstagabend (20:30 Uhr) wieder im Landesliga-Nachholspiel gegen den ATV Biesel im Einsatz sind, müssen die Herren des Meerbuscher HV in der Parallelgruppe binnen 48 Stunden zweimal ran. Am Donnerstagabend unterlagen sie bei Fortuna Düsseldorf unglücklich mit 29:30 (18:17) und kassierten damit ihre fünfte Niederlage in Folge. Im ersten Durchgang entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich kein Team mit mehr als zwei Toren absetzen konnte. Nach dem Wechsel erwischt der MHV den besseren Start und zog auf 21:17 (33.) davon. Er blieb am Drücker und baute seinen Vorsprung bis Mitte der zweiten Hälfte leicht aus (27:22/46.). Bis zum Stand von 29:26 vier Minuten vor dem Ende sah es so aus, als würden die Gäste ihren Negativlauf beenden, doch in der Schlussphase ließen sie sich die Butter komplett vom Brot nehmen. „Es ist mir unerklärlich, wie wir dieses Spiel noch verlieren konnten“, sagte Trainer Patrick Losco. Top-Torschützen des MHV waren Florian Streicher (7/1), Rob Hollburg (6) und Julian Duval (4).