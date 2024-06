Sport in Meerbusch Große Fusion im Tischtennis

Um die Spielklassen aller Mannschaften in der kommenden Saison zu behalten, wird die DJK sich komplett aus dem Vereinsregister löschen lassen – sie gehört somit der Geschichte an. Ihre Mitglieder werden ebenso in den neuen Verein eintreten wie die Akteure aus den Abteilungen der drei anderen Clubs. „Gerade in Randsportarten, zu dem auch Tischtennis gehört, werden es Großvereine leichter haben, langfristig zu überleben. Deshalb ist die Fusion in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Wir können auf diese Weise viele Kräfte bündeln“, sagt Sonderfeld. Das gilt speziell auch für die ehrenamtlich tätigen Personen. „In kleinen Clubs wird es immer schwieriger, Leute für Vorstandsposten zu gewinnen. Nun können wir die Verantwortung, die auf wenigen lag, auf mehrere Schultern verteilen“, ergänzt Tiggelkamp.