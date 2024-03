Fußball in Meerbusch TSV rettet einen Punkt, FCB landet Heimsieg

Sein Team fand recht gut in die Partie, mussten aber mit der ersten Chance der Gastgeber das 0:1 durch Calvin Küper verkraften (14.). Danach verloren die Blau-Gelben etwas die Linie, kamen aber dennoch kurz vor dem Wechsel zum Ausgleich. Nachdem Oguz Ayan noch freistehend am gegnerischen Torhüter gescheitert war, setzte Dacain Baraza die Kugel nach der anschließenden Ecke per Kopf in die eigenen Maschen. Kurz nach der Pause ließ Ayan die nächste Großchance aus – und das rächte sich. TSV-Keeper Alexander Geraedts spielte das Leder genau in die Füße von Robin Brander, der keine Mühe hatte, die erneute Führung für Schonnebeck zu besorgen (54.). In der Folge verpassten es die Hausherren bei mehreren Kontergelegenheiten für die Entscheidung zu sorgen. So blieb der TSV im Spiel und kam in der 90. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich, als Ayan eine scharfe Hereingabe irgendwie ins Tor bugsierte. „Das 2:2 war sicher etwas glücklich, aufgrund der kämpferischen Leistung aber auch nicht unverdient“, befand Kreuzberg.