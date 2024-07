Meerbuscher Fußballer in der Nachwuchsliga TSV bereitet sich auf neue Zeitrechnung vor

Für die Fußballabteilung des TSV Meerbusch beginnt am Wochenende eine neue Zeitrechnung. Als einer von nur acht Amateurvereinen haben sie sich mit ihrer U19 für die DFB-Nachwuchsliga qualifiziert. Dieser Wettbewerb ersetzt ab dieser Saison die bisherige dreigleisige A-Junioren-Bundesliga „Wir sind mächtig stolz, dass wir neben den vielen renommierten Klubs erstmals in der Vereinsgeschichte dort vertreten sind. Gleichzeitig ist es ein Beleg für die hervorragende Nachwuchsarbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben“, sagt TSV-Abteilungsleiter Christian Werner.