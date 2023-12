Fußball in Meerbusch TSV stürzt auf den letzten Tabellenplatz ab

Dabei war die Kreuzberg-Elf mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien gut in die Saison gestartet. Doch dann folgte ein Negativlauf mit sieben sieglosen Matches in Folge. „Wir waren in keiner dieser Spiele klar unterlegen, haben uns durch individuellen Fehler aber immer wieder selbst geschlagen“, sagte Kreuzberg. Da zudem immer wieder Leistungsträger verletzungsbedingt ausfielen, fehlte es in der Mannschaft an Struktur und Stabilität. Das machte sich vor allem in der Defensive bemerkbar. Nur ein einziges Mal spielten die Blau-Gelben in der ersten Saisonhälfte zu Null. Mit 38 Gegentreffern stellen sie aktuell die zweitschwächste Abwehr der Liga.