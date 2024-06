Konzerte in Meerbusch TSV Meerbusch bietet Open-Air-Konzert an

Mit Hits wie „Time to wonder”, „Won’t forget these days” oder „Milk and Honey” schafften „Fury in the Slaughterhouse” Ende der 80er und zu Beginn der 90er den internationalen Durchbruch. Insgesamt 14 Platten veröffentlichte die Rockband aus Hannover seitdem. Das jüngste mit dem Titel „Hope“ kletterte 2023 sogar an die Spitze der Albumcharts.