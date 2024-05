Sport in Meerbusch TSV-Nachwuchs schrammt an Finaleinzug vorbei

Der TSV war gut in die Partie gestartet und nach zwölf Minuten auch durch Nikitas Synolakis in Führung gegangen. Ein unnötiger Ballverlust in den eigenen Reihen sorgte aber nur 60 Sekunden später für den Ausgleich durch Mechak Quiala-Tito (14.). Nach einer knappen halben Stunde drehte der Fortuna-Nachwuchs den Spieß durch Simon Vu komplett um. „Die beiden Gegentreffer haben wir ein wenig hergeschenkt“, monierte Granata.