Sport in Meerbusch TSV-Nachwuchs feiert zwei weitere Aufstiege

Nachdem die U19 des TSV Meerbusch vor gut vier Wochen schon den sensationellen Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga (künftig DFB-Nachwuchsliga) geschafft hatte, konnte sich die Nachwuchsabteilung des Vereins nun über die nächsten großen Erfolge freuen: Sowohl die U17 als auch die U15 wird in der kommenden Spielzeit in der Niederrheinliga, der höchsten Spielklasse des Fußballverbands Niederrhein, starten.