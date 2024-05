Fußball in Meerbusch TSV muss sich mit Remis zufriedengeben

In der Folge verloren die Gäste jedoch ihre Linie. Velbert erhöhte nun den Druck, ein Kopfball von Robert Nnaji klatsche an den Querbalken. Kurz darauf machte es Athanasios Xiros besser und setzte das Leder zum 1:2 (63.) ins kurze Eck. In der Schlussphase forderten die Hausherren zweimal vergeblich Elfmeter, kamen in der 89. Minute aber dennoch zum Ausgleich. Nnaji traf aus gut 14 Metern in den Winkel und entriss dem TSV den möglichen Sieg.