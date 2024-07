Fußball in Meerbusch TSV Meerbusch verlängert mit Sisic

Sisic hatte die Blau-Gelben Anfang April als Nachfolger von Kevin Kreuzberg in einer fast aussichtslosen Situation übernommen. Bei nur noch acht ausstehenden Spielen betrug damals der Rückstand auf das rettende Ufer sechs Punkte. Doch mit dem neuen Trainer startete die Mannschaft eine fulminante Aufholjagd. In den ersten sieben Partien unter Sisic holte der TSV 13 Zähler und hielt damit die Hoffnungen auf das sportliche Überleben bis zum letzten Spieltag aufrecht. In einem wahren Fußballkrimi wandelten die Meerbusch gegen den VfB Hilfen einen zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand noch in ein 2:1 um und sicherte in letzter Sekunde den Klassenerhalt.