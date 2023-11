Vereinssport in Meerbusch Badminton-Team des TSV punktet beim Spitzenreiter

TENNIS Die Herren 30 des TC Bovert kassierten zum Auftakt der Wintersaison in der Niederrheinliga eine 2:4-Niederlage bei GW Lennep. Es langte für die Gäste nur zu den beiden Zählern von Jan-Peter Hirt (6:3, 6:7, 10:7) und Pressmann/Hirt (6:4, 6:3). Die Damen 30 des TuS TD 07 Lank zogen im ersten Saisonspiel mit 1:5 beim TC Kaiserswerth den Kürzeren. Fünf Matches gaben sie glatt in zwei Sätzen ab. Für den Ehrenpunkt sorgte Amelie Bergstein (6:1, 3:6, 10:6). In der 1. Verbandsliga gewannen Boverts Herren 40 beim Angermunder TC mit 4:2. Tobias Baumeister (7:5, 7:6), Thomas Ante (7:6, 1:6, 10:7), Jeffrey Dunant (6:1, 6:4) sowie Baumeister/Ante (6:3, 6:1) errangen die vier Zähler. Ohne Chance waren die Herren 55 des TV Osterath beim 0:6 beim Gladbacher HTC. In den vier Einzeln unterlagen sie in zwei Sätzen, die beiden Doppel gaben sie kampflos ab. In der 2. Verbandsliga trennten sich die Herren 40 des TuS TD 07 Lank mit 3:3 von GW Langenfeld. Fabian Inderbiethen (6:3, 6:3), Peter Jakobsson (6:2, 6:3) und Vogel/Inderbiethen (2:6, 6:3, 10:2) waren für TDL erfolgreich. Die Damen 40 des TC Bovert setzten sich mit 5:1 gegen Rheinkamp-Repelen durch. Boverts Damen 50 unterlagen SW Essen mit 1:5. Einzig Alice Waldheim (7:5, 6:1) konnte punkten.