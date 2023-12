Sportvereine aus Meerbusch Tischtennis: TSV überwintert auf Platz fünf

Keine 24 Stunden später folgte für den TSV die Ernüchterung, denn bei Kellerkind Velbert konnte er nicht an die gute Leistung anknüpfen und musste sich überraschend mit 6:9 geschlagen geben. In gleich fünf der 15 Matches zogen die Blau-Gelben dabei mit 2:3-Sätzen den Kürzeren. Im Einzel waren lediglich Kopittke (3:1), Köster-Heuschen (3:1), Sener (3:0) und Rosenbaum (3:0) jeweils einmal für die Gäste erfolgreich. Nach einer rund fünfwöchigen Winterpause gastiert der TSV am Samstag, 13. Januar (18.30 Uhr) zum Rückrundenstart bei Spitzenreiter Borussia Düsseldorf IV.