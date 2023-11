Fußballverein aus Meerbusch TSV legt Protest gegen Kellerduell ein

Ein Erfolg am Grünen Tisch würde dem TSV guttun, denn nach nur einem Sieg aus den letzten zwölf Partien steckt er tief im Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein fest. „Ehrlich gesagt hätte ich die Punkte in St. Tönis lieber sportlich errungen“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg. Jedoch habe seine Mannschaft in der zweiten Hälfte keine Gegenwehr mehr gezeigt und das Spiel so aus der Hand gegeben. „Mit diesem leidenschaftslosen Auftritt haben die Jungs eine Linie überschritten, die ich nicht dulden kann“, bekräftigt Kreuzberg, der am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Lank) im Heimspiel gegen den TVD Velbert eine deutliche Reaktion seines Teams erwartet: „Ich hoffe, dass nun auch der Letzte verstanden hat, dass wir uns im akuten Abstiegskampf befinden, aus dem wir uns nicht allein mit spielerischen Mitteln befreien werden“, betont Kreuzberg. Die Rückendeckung seitens der Verantwortlichen ist dem Trainer trotz der sportlichen Misere gewiss. „Kevin ist ein Fußball-Fachmann, der enorm viel Herzblut in sein Amt steckt. Wenn alle Spieler so viel investieren würden wie er, wären wir in ganz anderen Tabellenregionen“, sagt Manager Christoph Peters.