Fußball und Tischtennis in Meerbusch TSV II gewinnt Stadtmeisterschaft

Fußball Der TSV Meerbusch II hat die 36. Auflage der Meerbuscher Hallenfußball-Stadtmeisterschaften für sich entschieden. Im Endspiel der Titelkämpfe, die der SSV Strümp in der Lanker Forstenberghalle ausrichtete, bezwangen die Blau-Gelben die zweite Mannschaft des SSV Strümp mit 4:0. Im gesamten Turnierverlauf war der TSV II das klar dominante Team. In der Vorrunde besiegte er den SSV II mit 3:0 und den OSV Meerbusch mit 4:3. Im Halbfinale setzte er sich mit 4:0 gegen den FC Büderich 02 II durch. Strümps „Zwote“ hatte sich in der Runde der letzten Vier überraschend mit 5:3 nach Neunmeterschießen gegen die „Erste“ des SSV durchgesetzt. Als bester Spieler der Titelkämpfe wurde Jerome Vekens vom TSV II ausgezeichnet. Den Pokal des besten Torwarts bekam Christoph Thelen vom SSV II überreicht.