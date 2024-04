Fußball in Meerbusch TSV entscheidet Kellerduell souverän für sich

Obwohl er die erste Hälfte bestimmte, gingen die Gäste in der 31. Minute überraschend durch Jeremiaha Maluze in Front. Direkt nach dem Wechsel sah Mülheims Harding Beira nach einer Notbremse gegen Brian Schwechel die Rote Karte. In Überzahl rissen die Büdericher das Spiel voll an sich.