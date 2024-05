Drei Mannschaften siegen im Finale TSV dominiert Kreispokal-Endspiele

FUßBALL Der männliche Nachwuchs des TSV Meerbusch ist die klare Nummer eins im Fußballkreis Kempen/Krefeld. Beim Kreispokal-Finaltag, der auf der Sportanlage des SSV Grefrath ausgetragen wurde, räumten die Blau-Gelben gleich drei der fünf Titel ab. Den Anfang machte die U13, im sich im Lokalderby gegen den SSV Strümp mit 3:0 (1:0) durchsetzte. Yasin Iyicakmaz brachte den TSV in der 22. Minute in Front. Die Strümper, die überraschend ins Endspiel eingezogen waren, ließen danach eine Großchance zum Ausgleich aus. Per Doppelpack sorgte Kerim Yanar in der 48. und 49. Minute dann für die vorzeitige Entscheidung. Ohne Mühe errang Meerbuschs U17 den Titel. Sie deklassierte den KFC Uerdingen im Finale mit 6:1 (4:0). Jaden Asamoah (17.), Noah Timm (19) und Konstantin Schmitz (20./40.) sorgten schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Nach dem Wechsel machten Mateo Catvin (55.) und Yann Zeller (58.) das halbe Dutzend voll. Die U19 des TSV entschied ihr Finale gegen den VfR Fischeln ebenso deutlich mit 5:0 (2:0) für sich. Mit einem Doppelschlag brachten Isa Özel (43.) und Dave Youmssi (44.) ihr Team auf Kurs. In Hälfte zwei legten Nathanael-Victor Ndoyi (62.), Timo Kaufmann (62.) und Nikitas Synolakis (67.) drei weitere Treffer nach. Für die Mannschaft von Trainer Dennis Granata könnte es eine überragende Saison werden. In der Niederrheinliga führt sie die Tabelle zwei Spieltage vor Schluss an und steht vor dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga, die mit Beginn der kommenden Saison die aktuelle A-Junioren-Bundesliga ersetzen wird. Zudem stehen die Blau-Gelben im Halbfinale des Niederrheinpokals, in dem sie am Samstag, 18. Mai (13 Uhr), auf dem Lanker Sportplatz gegen Fortuna Düsseldorf antreten.