Fußball in Meerbusch Last-Minute-Wahnsinn – TSV bleibt in der Oberliga

Der Abstieg des TSV Meerbusch in die Landesliga schien besiegelt. Das Team der spielfreien Union Frintrop, das am Seitenrand beim Spiel gegen den VfB Hilden mitfieberte, stand bereits zum Jubeln bereit, als Yassin Benktib noch einmal eine Ecke in den Strafraum schlug. Leon Kempens kam am zweiten Pfosten zum Abschluss. Dessen Schuss klatschte VfB-Keeper Yannic Lenze nach vorne ab. Oktay Soytürk verpasste den Abpraller, doch die Kugel fiel genau vor die Füße von TSV-Kapitän Daniel Hoff, der sie aus kurzer Distanz über die Linie drückte.