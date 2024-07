Fußball Oberliga TSV Meerbusch vor erstem Test der Sommer-Vorbereitung

Weitere vier Vorbereitungsspiele gegen Landesligisten bestreitet der TSV am Mittwoch, 24. Juli (19.30 Uhr), gegen den SV Budberg, am Sonntag, 28. Juli (15.30 Uhr), beim GSV Moers, am Mittwoch, 31. Juli (20 Uhr), beim SV Scherpenberg sowie am Sonntag, 3. August (15 Uhr), gegen die SG Holzheim. Am Sonntag, 11. August, steht die Erstrundenpartie im Niederrheinpokal aus. Die Oberliga-Saison eröffnet der TSV am Freitag, 16. August, um 20 Uhr bei Union Nettetal. Das erste Heimspiel folgt am Sonntag, 25. August (15 Uhr), gegen die Sportfreunde Baumberg.