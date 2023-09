Verein in Meerbusch Parcours für Radakrobaten einfach weggebaggert

Noch bis vor kurzem flogen die Radakrobaten auf dem 500 Quadratmeter großen Areal auf der Theodor-Mostertz-Sportanlage in Lank durch die Lüfte. Doch damit ist jetzt Schluss. Binnen zwei Tagen hat ein vom TSV Meerbusch beauftragter Bagger den von einigen Mitgliedern errichteten Erdhügelparcours komplett abgetragen. Die zwölf Slopestyle-Mitglieder wurden vom Verein per E-Mail informiert, dass sie ihren Sport ab sofort nicht mehr dort ausüben können. „Wir haben leider keinen Übungsleiter mehr, der den betreuten Sportbetrieb der Anlage sicherstellen kann, um unter qualifizierter Anweisung eine sichere Nutzung zu garantieren. In Anbetracht der Unfallgefahr würde damit auch der Versicherungsschutz in Frage gestellt und zwingt uns zum Handeln“, heißt es in dem vom TSV-Vorsitzenden Armin Biskup unterzeichneten Schreiben.