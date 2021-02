Büderich : Trickbetrüger stiehlt Schmuck

Büderich Eine arglose Seniorin ließ den Täter in die Wohnung, wo er in verschiedenen Räumen hantierte, während sie die Wasserhähne laufen lassen sollte.

(RP) Auf einen falschen Handwerker ist eine Seniorin aus Büderich hereingefallen. Am Dienstagmittag (23.2.) klingelte gegen 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an einer Wohnungstür der Moerser Straße. Er stellte sich als Monteur vor und erklärte der Bewohnerin, aufgrund bestehender Probleme mit der Wasserleitung die Anschlüsse überprüfen zu müssen. Da sie einen Auftrag der Hausverwaltung dahinter vermutete, ließ sie den Unbekannten arglos in ihre Wohnung. Dort hantierte der Mann in verschiedenen Räumen der Wohnung. Die Dame sollte währenddessen alle Wasserhähne der Wohnung aufdrehen. Nach wenigen Minuten verschwand der Verdächtige. Kurz darauf bemerkte die ältere Dame den Diebstahl von Schmuck. Ihr wurde bewusst, dass sie einem Trickdiebstahl aufgesessen war und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei Meerbusch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter 02131 300-0 zu melden.