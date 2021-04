Polizei in Meerbusch : Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld

Die Täter gaben sich gegenüber einer Seniorin erst am Telefon als Bankmitarbeiter aus, später holte ein vermeintlicher Polizist die Wertsachen ab.

(RP) Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr, rief ein Unbekannter eine 81-Jährige in Meerbusch an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Betrüger hätten Zugang zu ihrem Konto, behauptete der Anrufer, und hätten bereits für eine vierstellige Summe bei einem Online-Versandhandel bestellt. Dies sei eine neue Masche und es gäbe gleichgelagerte Fälle. Am besten sei es, so der vermeintliche Bankmitarbeiter, wenn sie vorsorglich ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld der Polizei übergebe. Dass alles seine Richtigkeit habe, könne sie überprüfen, wenn sie nun aus dem laufenden Gespräch heraus die 110 wählen würde. Dies tat die Seniorin und es meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter der Wache Meerbusch. Er kündigte auch gleich einen Kollegen von der Kriminalpolizei an, der die Wertgegenstände abholen werde.