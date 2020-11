Meerbusch : Trendsport Padel kommt ab März nach Büderich

Büderich Jan Güntner und Rens Bouwmans werden auf zwei Außenplätzen im Teremeer Padel anbieten. Die Mischung aus Squash und Tennis ist einfach zu lernen.

Padel erfreut sich in vielen Teilen Südamerikas und Südeuropas großer Beliebtheit. In Spanien ist die Mischung aus Squash und Tennis mit mehr als vier Millionen aktiven Spielern und rund 15.000 Plätzen sogar die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball. Hierzulande ist Padel hingegen noch nicht allen ein Begriff. Laut dem Deutschen Padelverband (DPV) gibt es derzeit nur knapp 30 Standorte in Deutschland. Bald kommt ein weiterer in Meerbusch hinzu. Ab März 2021 bietet Teremeer in Büderich auf zwei neuen Außenplätzen mit Flutlicht den Trendsport an. „Da Padel weltweit auf dem Vormarsch ist, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, diesen Sport auch hier bei uns anzubieten“, sagt Teremeer-Inhaber Marc Raffel.