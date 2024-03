Nachruf auf Brauchtumsfreund Büderich trauert um Stefan Bender

Mittelpunkt seines Lebens war neben seiner Familie mit Ehefrau Trudi die Zugehörigkeit vor allem zum Winter-Brauchtum. Stefan Bender war viele Jahre, bis 2009, Präsident der K.G. Büdericher Heinzelmännchen 1948. Der Verein bringt seine Trauer um den Verlust ihres Mitglieds so zum Ausdruck: „Am 16. März ist unser Ehrenpräsident und lieber Freund Stefan Bender im Alter von 90 Jahren verstorben. Stefan war seit 1996 Mitglied bei den Büdericher Heinzelmännchen und hat den Verein – insbesondere in der Zeit als Präsident – geprägt. Seine herzliche und humorvolle Art – stets ein Anekdötchen auf den Lippen – waren in ganz Büderich und darüber hinaus bekannt. Viele Mitglieder sind durch Stefan zu den Heinzelmännchen gekommen. Für viele war er Freund, Wegbegleiter, Mentor und Berater. Er hat sich stets zum Wohle des Vereins eingesetzt und war sehr an aktuellen Entwicklungen interessiert. Wir werden Stefan Bender stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner Gattin, der Familie und allen Angehörigen. Lieber Stefan, deine Büdericher Heinzelmännchen danken dir für alles, was du für den Verein geleistet hast. Wir werden dich sehr vermissen.“