Nachruf Meerbuscher Gemeinde trauert um ehemaligen Pfarrer

Im Alter von 84 Jahren ist der ehemalige Osterather Pfarrer Erich Evertz am 16. Juli 2024 gestorben. Das teilte die Pfarrei Hildegundis von Meer mit. Pfarrer Evertz wurde 1939 in Mönchengladbach-Rheindahlen geboren. 1967 wurde er im Dom zu Aachen zum Priester geweiht. Nach Stationen in Krefeld wurde er 1980 zum Pfarrer der damals noch selbstständigen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Osterath ernannt.