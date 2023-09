Kultur in Meerbusch Tor von Künstler Will Brüll hat eine neue Heimat gefunden

100 Jahre wäre der Künstler Will Brüll heute alt, der die größte Zeit seines Lebens in Osterath gewohnt und gearbeitet hat. Ein Großteil seines künstlerischen Nachlasses lagert nach wie vor in der Mühle, die er über Jahre hinweg bewohnte. Ein Stück jedoch hat seit dem Tod des Künstlers eine Reise hinter sich: Das Tor, welches früher den Eingang zum Skulpturenhof des Galeristen Konrad Mönter markierte und selbst ein stählernes Stück Kunst aus der Hand von Will Brüll ist.