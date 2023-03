Meerbusch Tom Suckow singt bei „The Voice Kids“

Mutter Kim war die ganze Zeit an seiner Seite und hat beobachtet, wie cool er das alles gemeistert hat. „Wir Eltern haben uns reiflich überlegt, ob wir Tom das ganze Spektakel überhaupt zumuten können, und wollen“, erinnert sie sich. Denn in jeder Runde kann das eigene Kind als nicht gut genug bezeichnet werden und rausfliegen. Doch nach den ersten Erfahrungen sagt sie: „Das ist ein anständiges Format“. Ständig seien auch Kinderpsychologen anwesend, die die Kinder betreuen. Aber Tom gehe so in seiner Musik auf, fühle sich auf der Bühne und im Rampenlicht so wohl, dass sie ihm die Chance nicht verwehren wollten. Schon als kleiner Junge habe er Gitarrenstunden an der Musikschule erhalten. Sein Lehrer erkannte früh sein Talent und förderte ihn. „Seine beiden älteren Schwestern haben Klavierunterricht erhalten, waren aber nie von der Musik außerhalb der Stunden beseelt“, erinnert sich die 49-Jährige. Tom habe immer seine Gitarre in der Hand – mittlerweile ist es eine Martin Gitarre – er übe, spiele, texte und komponiere. Der Auftritt bei der Hochzeit der Tante mit Gitarre und Gesang brachte ihn dazu, Gesangsunterricht zu nehmen. Auftritte in der Schule beim Charitykonzert (mit „Imagine“ von John Lennon) oder bei der Zeugnisausgabe der Abiturienten (“Love yourself“ von Justin Biber) folgten. Und der enorme Zuspruch war ihm bei allen Events sicher.