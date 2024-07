Familien in Meerbusch Tipps zum Umgang mit Demenzkranken

Der nächste Angehörigen-Gesprächskreis ist am Donnerstag, 11. Juli, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek Büderich am Dr.-Franz-Schütz-Platz 5. Neben dem Gedankenaustausch können sämtliche Fragen rund um das Thema Demenz gestellt werden. Außerdem gibt es Hinweise zum Umgang mit der oder dem Erkrankten.