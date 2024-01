Karneval in Meerbusch Die Termine der jecken Session

KG Blau Weiss Büderich Der Verein feiert in diesem Jahr sein 6 mal 11-jähriges Bestehen. Für das Team um Wagenbauer Patrik Spanke ein Grund mehr, sich ins Zeug zu legen: Schon bald laden die Blau Weissen zum Wagenbaurichtfest ein: Samstag, 27. Januar, ab 14 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr. Dazu treffen sich die Jecken im Pfarrsaal von Heilig Geist an der Karl-Arnold-Str. 36. Mit dabei ist das Düsseldorfer Prinzenpaar, die Tanzgarden von Blau Weiss und der Rather Ape. Für Stimmung sorgen der Bundesfanfarencorps Büderich, Aleks Schmidt und Frank Spehl. Der Eintritt ist frei. Die große Narrensitzung der Blau Weissen steigt dann zwei Wochen später, am Samstag, 10. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Maria-Montessori-Gesamtschule, Weißenberger Weg 8-12 (Einlass ab 17.30 Uhr). Für ein ausgelassenes Programm sorgen das Düsseldorfer Prinzenpaar, Et Röschen, die Showtanzgruppe Revolution, Oma Helga, die Werstener Music Company und weitere jecke Entertainer. Karten zum Preis von 25 Euro gibt es bei Heike Kunze unter Telefon 02132 757529.