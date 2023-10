Klinik in Meerbusch Das St. Elisabeth-Hospital hat einen neuen Chefarzt

Nach seinem Abitur in Hagen startete Lewan bei der Bundeswehr, bevor er sein Medizinstudium an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität begann. In seiner medizinischen Laufbahn war er in verschiedenen orthopädischen und chirurgischen Fachabteilungen tätig; etwa in Kempen, Mönchengladbach und Kamp-Lintfort. Er erwarb den Facharzt Chirurgie und die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.