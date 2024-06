Sport in Meerbusch Tiggelkamp neues Vorstandsmitglied im Stadtsportverband

(cba) Der Stadtsportverband Meerbusch (SSVM) hat ein neues Vorstandsmitglied. In der Mitgliederversammlung, an der jetzt nur wenige Vertreter der derzeit 35 Meerbuscher Sportvereine teilnahmen, wurde Holger Tiggelkamp als Nachfolger von Johannes Peters zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Ich freue mich, dass Holger diesen Posten übernommen hat. Er wird uns auf Grund seiner großen Erfahrung vor allem bei der Organisation von Veranstaltungen eine große Hilfe sein“, sagt Peter Dietz, der als erster Vorsitzender in seinem Amt bestätigt wurde. Frank Poschmann, Robert Ungewitter und Markus Knychas komplettieren das Gremium.