Tierschutz in Meerbusch „Igelbabys brauchen alle zwei Stunden das Fläschchen“

Info

Verein Der Tierschutzverein Meerbusch betreibt kein eigenes Tierheim. „Das könnten wir finanziell nicht stemmen“, erklärt Vorsitzende Jessica Mertens. Denn der Verein erhalte keine Zuschüsse von Stadt oder Kreis. Stattdessen arbeite man mit privaten Pflegestellen zusammen.

Gesucht Der Verein sucht dringend ehrenamtlicher Helfer sowie private Pflegestellen. Außerdem benötigt er viele alte Zeitungen (keine Prospekte, weil die nicht so saugfähig sind) als Einlage für die Igelkisten.

Kontakt Wer ein Tier in Not findet, kann sich unter Telefon 0174 3760230 oder per E-Mail an info@tierschutzmeerbusch.de an den Verein wenden.