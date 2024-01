Essen in Meerbusch Tierschutzverein lädt zu veganem Kochkurs

Eine steigende Zahl von Menschen interessiert sich für die vegane Lebensweise und möchte sich ganz ohne tierische Produkte ernähren. „Das sieht man daran, wie sich das Angebot veganer Lebensmittel auch in Meerbuscher Supermärkten in den letzten Jahren immer mehr erweitert hat“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Meerbusch, Jessica Mertens. Der Verein betreibt kein eigenes Tierheim, hilft aber Tieren in Not und informiert über die artgerechte Haltung und den Schutz von Haus- und Wildtieren. „Die Prognose, dass vegan nur ein vorübergehender Trend sei, hat sich als falsch erwiesen.“