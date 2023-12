Konzert in Meerbusch Tierra Negra präsentieren neue CD im Forum Wasserturm

Im Mittelpunkt des Abends stehen das faszinierende Zusammenspiel der Musiker sowie Klang und Rhythmus der Gitarren. Natürlich dürfen an diesem Abend auch die beliebten Hits von Tierra Negra nicht fehlen. Das Meerbuscher Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit hypnotischen Balladen und einem loderndem Rhythmusgewitter freuen. Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro inklusive Gebühren gibt es noch im Fachbereich Kultur, unter der Karten-Hotline 02159 916251, in den Buchhandlungen in Lank und Osterath, in der Postfiliale in Büderich, online unter www.reservix.de und zum Preis von 27 Euro an der Abendkasse.