Gesundheit in Meerbusch Therapieklinik gibt Frührehabilitation ab

Die Klinikreform der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass auch an der St.-Mauritius-Therapieklinik in Osterath Versorgungsaufträge entfallen. Wie der neue Betreiber, die St. Augustinus-Gruppe aus Neuss, auf Anfrage mitteilt, handelt es sich allerdings nur um einen kleinen Teil des Angebots. Während die weiterführende neurologische Rehabilitation für Kinder und Erwachsene in Meerbusch erhalten bleibe, entfalle künftig die neurologische Frührehabilitation der Mauritius Therapieklinik, erklärte eine Sprecherin. „Wir werden seitens der Mauritius Therapieklinik keine Einwände beim Ministerium geltend machen. Es war zu erwarten, dass ein Teil unserer Mauritius Therapieklinik in Meerbusch im Bereich der Neurologie von der neuen Krankenhausplanung betroffen sein wird“, so die Sprecherin. „Unsere Klinik ist eine Rehabilitationsklinik und kein akuter Allgemeinversorger.“