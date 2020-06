Kultur : Theaterkantine ist wieder eröffnet

Büderich Heike und Rüdiger Fabry haben mit Video-Konferenzen die Corona-Krise überbrückt. Seit dem 30. Mai finden die Veranstaltungen wieder statt – allerdings vor weniger Zuschauern. Ein von Julia und Ingo Meyer-Berhorn initiiertes Projekt verspricht Hilfe.

Und sie waren sich schnell einig: „Wir wollen versuchen, es allein zu schaffen und das Theater irgendwie lebendig zu halten.“ Schließlich leben sowohl die Aufführungen als auch das anschließende gemeinsame Essen in den Räumen der „Alten Farbwerke“ von den Darstellungskünsten der Fabrys: „Irgendwie hatten wir das Gefühl, die Schauspielerei muss weiter gehen. Es war wie eine Neu-Inszenierung.“ So drehten sie kleine, frech „Pandamie-Update“ genannte „Filmchen“ für die Homepage und luden ihre Fans und Stammgäste zum Online-Theater ein.

In Video-Konferenzen gab es nicht nur etwas zu sehen, sondern wie in der echten Theaterkantine wurde auch ein Drei-Gänge-Menü serviert: „Wir haben vorgekocht, die Zutaten einschließlich einer kleinen Flasche Prosecco wurden nach einer Reservierung entweder abgeholt oder von uns geliefert. So konnten wir in dem aufgebauten Bühnenbild einige Szenen aus ‚Rosa‘ oder ‚Bleibt Liebe‘ spielen und mit den Zuschauern virtuell anstoßen. Wir waren miteinander in Kontakt“, erzählen Heike und Rüdiger Fabry in ihrem Büdericher Garten.