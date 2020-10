Meerbusch : Theatergruppe veranstaltet Schauspieler-Casting

Meerbusch Am Samstag sucht die Theatergruppe des Vereins CAG nach Darstellern für ihr neues Stück. Vorerfahrungen sind dabei nicht erforderlich.

Der Musik- und Theaterverein Creative Arts Group (CAG) aus Meerbusch hat nach mehreren Musikprojekten nun auch eine Theatergruppe gegründet. Im kommenden Jahr will man bereits mit dem ersten Stück auf der Bühne stehen und sucht dafür noch nach Schauspielern. Am Samstag findet im Vereinsheim ein offenes Casting statt.

Das Theaterstück ist eine Komödie und trägt den Namen „Wie lange Du schon Deutschland?“ und stammt aus der Feder von Dominik Biedermann. Darin geht es um einen jungen Mann, der einen unangekündigten Übernachtungsgast ins elterliche Wohnhaus bringt. Da der Sohn die Identität seiner offenbar neuen Freundin nicht verraten will, beginnt seine Mutter mit wilden Spekulationen. Irgendwann kommt gar die Vermutung auf, die junge Dame sei eine syrische Heiratsschwindlerin. Am Ende löst sich die Komödie jedoch anders auf als womöglich erwartet. Die Regie übernimmt Dunja Benson. Die gebürtige Münsterländerin spielte viele Jahre an der Freilichtbühne Coesfeld, mit welcher die CAG regelmäßig kooperiert.

Wer Interesse hat, in dem Stück mitzuspielen, kann sich per Mail an theater@cagev.com anmelden. Das Casting beginnt am Samstag, 17. Oktober, 11 Uhr (Rudolf-Diesel-Straße 5b, Osterath), eingeladen sind sowohl erfahrene Schauspieler als auch Neueinsteiger. Die Proben für das Stück finden zweimal pro Monat, mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, statt. Wer mitmachen will, muss kostenpflichtig Mitglied bei CAG werden, für Neumitglieder gibt es eine vierwöchige Testzeit.